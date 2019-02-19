南美館2館5大缺失 待改善
台南市美術館2館上個月底開幕後，農曆春節9天連假曾締造15萬人次參觀紀錄。不過，民進黨籍台南市議員呂維胤實地勘查後，卻指南美館周遭仍有5大缺失，要求228連假前修補。市府文化局主任祕書林韋旭回應表示，本周將與館方進行總體檢，全力改善缺失。
樓梯及走道間管線外露
呂維胤表示，南美館2館施工歷時3年，甫於1月底完工並盛大開幕，春節期間更吸引大批民眾參觀。不過，不少民眾反映，南美館2館周邊環境施工未完善，疑似為春節前開幕而趕工。
呂維胤前往現場實地勘查後，也發現南美館周遭有5大缺失，分別是：一、樓梯及走道間管線外露；二、施工痕跡明顯甚至還拉封鎖線；三、樓梯走道間磚瓦剝落破碎，有安全疑慮；四、外牆走道間有明顯汙漬；五、停車場行人出入口指示不清等。
停車場出入口指示不清
呂維胤認為，含有豐富文化涵養的台南，終於盼到一座專屬的國際級美術館，理應成為展現文化美學的最佳舞台；但開幕不久仍有多項缺失，不免讓人質疑是否因趕工導致施工品質不佳，設施也都沒有到位，不符國際級美術館該有的水準。
林韋旭回應說，上述缺失多數已緊急派人處理改善，像外露管線的收尾及清除廣場平台區殘餘磚膠等；至於原先植栽牆周圍的笠目蓋板設計，因事前未宣導不能踩踏重壓導致破損，也已拉起封鎖線，並採全面崁縫方式，日後不易再受損。
關於停車場動線問題，指示標示和相關設計須配合美術館整體美學和視覺概念作搭配，目前已緊鑼密鼓調整。近日還將邀請美術館方進行總檢驗，盡全力改善已知問題，力求在228連假前完成缺失改善。
(中國時報)
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