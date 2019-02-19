饒慶鈴赴廣州 推廣原鄉旅遊

2019年02月19日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣長饒慶鈴預計於20日赴廣州參加為期3天的旅展活動，推廣台東原住民文化深度體驗遊程，首波推出6個原鄉部落創新玩法，並搭配最吸睛的熱氣球嘉年華，讓台東成為廣州居民的旅遊首選。

推介6個部落創新玩法

推廣原鄉部落深度旅遊是台東縣長饒慶鈴選前的重要政見之一，台東縣政府辦理「山海部落新美學」，輔導多個部落設計出創新遊程，將首次前進廣州旅展，而饒慶鈴也將於20日啟程，首次赴廣東參加旅展，用吸睛玩法讓對岸的朋友跟她一樣愛上台東。

台東縣政府原住民族行政處表示，首波推出6個部落遊程，包括橫跨台東縱谷線的永康部落、鸞山部落了解布農族文化；海岸線的東河馬武窟溪、都歷的阿美族潮間帶生態祕境探險活動；南迴線的新興部落八大頭目玩很大部落實境闖關遊戲及峰忠傳奇的小米文化體驗遊程。

搭配吸睛熱氣球嘉年華

原民處指出，這些創意遊程均結合台東原住民部落文化素材、地景特色、風味美食料理等，同時搭配台東最著名的台灣國際熱氣球嘉年華活動，以吸引對岸遊客。

台東山海部落新美學遊程也結合旅行社平台合作銷售，只要動動手指，好玩的資訊全都可以透過手機網絡一手掌握，塑造「一生中一定要體驗1次的夢幻旅程，馬上就能出發」。

台東山海部落新美學2年多來已輔導多個部落遊程活動創新設計，更透過文化空間的設計美化讓部落旅遊注入新特色，將於19日起召開計畫說明會，邀請更多新部落元素加入。

(中國時報)