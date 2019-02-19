苦盼60年 原民阿嬤回歸族籍
花蓮市90歲阿嬤曾玉珠本為阿美族人，台灣光復後錯失需申請為「山胞」身份公告，導致長達60多年時間喪失原住民身分，雖曾試圖登記，屢因「逾期視同放棄」碰壁，在議員翻閱法條奔走下，阿嬤終於盼到恢復族籍，開心落淚說「等了好久，當回阿美族孩子，真好！」
出生於1929年的曾玉珠阿嬤，父母、弟妹皆為原住民族，兒子林作德說，媽媽為豐濱鄉港口部落族人，身為長女的母親嫁人後，不知道政府公告需申請為「平地山胞」，成為全家族聚會時唯一的遺珠之憾，媽媽隨年紀漸長後，更不時掛念盼有天能認祖歸宗。
去年林作德帶著母親嘗試到戶政事務所登記，皆以母親未在1956至1959年期間申請登記，依《戶籍法》喪失原民身分，戶政人員愛莫能助，曾玉珠難掩落寞神情。林作德表示，當年資訊不發達，受日本小學教育的媽媽不識國字，也不知有公告，只能求助民代。
縣議員魏嘉彥得知後，主動與國裕里長杜曉炬研究相關法條，發現2008年通過的《原住民身分法》，其實只要舉證就可以為阿嬤身分解套；魏嘉彥說，所幸玉珠阿嬤的早期戶口名簿資料都尚存，終於在15日依法恢復阿美族身分，完成阿嬤多年的心願。
兒子笑說，高齡9旬的媽媽拿到新的戶口名簿，喜出望外，開心得手舞足蹈，激動落淚直呼，沒想到等了60多年，還有恢復原住民身分的一天，以後有一天可以向「阿瑪」、「依那」說我也是阿美族的孩子！
(中國時報)
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