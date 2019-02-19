腰椎手術 機器人精準協力完成
雙和醫院斥資1億元，自法國引進ROSA spine機器人手臂，歷經8個月測試，去年12月替60歲楊姓女子治療腰椎滑脫，精準置入骨釘，成為亞洲利用ROSA機器人治療首例，楊女術後第2天即可下床走路，術後狀況良好。
雙和醫院18日舉行亞洲首例ROSA spine腰椎手術發表會，由台北神經醫學中心副院長林乾閔所領導的雙和醫院神經外科團隊運用ROSA spine機器人手臂於去年完成全亞洲先驅案例。
楊女近半年來出現嚴重的腰酸腳麻，行走越來越不便，讓原本愛運動的她僅能待在家裡，幾乎足不出戶，最後被家人帶來雙和醫院門診，經過檢查診斷為腰椎第4、第5節滑脫合併神經壓迫。
林乾閔表示，傳統的脊椎手術，傷口較大、出血量多，脊椎及肌肉筋膜損傷較多，感染率高、病人預後恢復時間長。脊椎微創手術如「腰椎神經減壓併骨融合手術」，採微創手術移除壓迫神經的骨刺及椎間盤，達到神經減壓，再置入椎間融合器及骨釘，重建腰椎的穩定性。
然而，臨床上在執行「腰椎神經減壓併骨融合手術」時，最具風險的部分在於骨釘的置入，若置入的位置不良，可能造成永久性的神經損傷。
林乾閔強調，ROSA spine機器人手臂，可在術中計畫骨釘置入的最佳位置，藉由機器人手臂精準地定位骨釘置入的路徑及位置，避免造成永久性神經損傷。
ROSA spine機器人手臂具有即時動態導航系統、光學導航系統，再搭配術中O型臂X光機，可追蹤病人在手術中因呼吸造成身體的起伏，並獲得3D重組影像，即時調整機器人手臂的位置，達到精準、防錯的機制，提供多一層的安全防護。
(中國時報)
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