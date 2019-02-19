小王及駕駛 改依殺人罪遭押

2019年02月19日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

謝姓男子不堪遭戴綠帽，過年前尋獲張姓妻子，懇求她回家團圓遭拒，爬上張妻乘坐的BMW轎車前擋風玻璃，蔡姓駕駛不但不停車還加速行駛逾8公里，謝男最終重摔慘死，桃檢警17日將蔡姓駕駛和坐在副駕駛座的潘姓小王拘提到案，訊後改依殺人罪嫌聲押獲准。

47歲謝姓男子和42歲張姓妻子結褵近20年，張妻近年另結新歡、不告而別，謝姓男子年前接獲警方通知，才驚見妻子和治安顧慮人口的潘姓小王「逗陣」，苦勸愛妻農曆年前返家團圓未果，拜託好友夫妻幫忙協尋，果真在小年夜前一晚的深夜11時，找到愛妻和潘姓小王同車，要張婦下車跟他回家，張婦宛若未聞，謝男氣不過，攀上轎車的前擋風玻璃，想逼愛妻返家。

搭載張婦和潘男的蔡姓男子見狀，不但沒有停車，反而加速駛離甩開謝男，謝男的好友緊追、仍因車速過快被海放，蔡男奔馳逾8公里後，謝男終體力不支重摔在地，當場頭破血流，急救4日在大年初二傷重不治。警方通知張姓婦人到案，追問張女才道出丈夫趴在擋風玻璃上遭重摔在地的經過，當下嚇到就和潘姓小王逃離現場，警方依過失致死罪嫌函送3人。

因潘姓小王屢屢通知未到，桃檢警17日拘提在副駕駛座的潘男、開車的蔡姓男子到案，訊後認蔡男明知擋風玻璃有人，仍高速行駛，具有殺人不確定故意，以蔡男和潘男有逃亡、串證、涉犯重罪等理由，改依殺人罪嫌向法院聲請羈押，桃園地院17日裁定收押，張女則請回。

(中國時報)