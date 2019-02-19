逐燈祭玩巧思 高麗菜籃變花燈

2019年02月19日 04:10 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

地理中心碑森林逐燈祭告一段落，這一場全由民間發動的燈會活動，許多人好奇接近地理中心點的繽紛花燈來自何位藝術家之手？由紙農書房創辦人黃世豐帶領的團隊，以高麗菜籃及多色手工紙打造獨特的花燈，代表著族群融合、光明希望；高麗菜是民眾最常食用的蔬菜，這花燈散發著常民的味道。

埔里森林逐燈祭活動，由在地年輕人自己發想、組織、動員、募款、策畫，整體活動視覺設計到現場視覺佈置，與過去埔里所辦活動不一樣，讓各界看到埔里年輕世代的希望與力量。從地理中心碑拾階而上，靠近地理中心三角點祈福鐘的紙花燈，讓鎮民留下深刻印象；不僅造型獨特，也散發古樸氣息，讓人好奇製作材料為何？

製作花燈紙農書院負責人黃世豐表示，燈罩設計概念以綠循環經濟作為出發點，將高麗菜籃與手工紙做結合，埔里是手工紙張生產重鎮，透過紙張色塊拼貼，交疊光影巧妙錯綜的融合；象徵埔里這個大家庭有著不同的族群一起努力發光著，帶來光明以及希望，展現生命力的光彩面貌。

埔里森林逐燈祭總召集人陳巨改表示，這是場自發性逐燈慶典，由青年團隊策畫及許多機關和產業及個人團體贊助及童軍團志工夥伴人力支援；要喚醒的是身處台灣地理中心埔里人的認同感和榮譽感。

(中國時報)