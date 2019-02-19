中學生救生賽停辦 選手跳腳
「中華民國水上救生協會」因經費問題今年停辦「全國中學生水上救生運動錦標賽」，消息傳出，雲林數名選手與家長認為停辦比賽不僅影響選手甄試資格，長期往下扎根的水上救生推廣也就此中斷，呼籲相關單位設法恢復辦理。
「中華民國水上救生協會」10餘年來每年都會舉辦1場「全國中學生水上救生運動錦標賽」，但今年因教育部體育署大幅刪減補助經費，導致該會無力舉辦比賽，影響學生參與大學甄試與國家隊甄審資格，讓不少學生與家長大感不滿。
雲林縣薛姓家長表示，每年針對台灣中等學校的全國性游泳比賽並不多，以「全國中等學校運動會」為主，由於全中運沒有水上救生運動項目，因此教育部補助「中華民國水上救生協會」舉辦「全國中學生水上救生運動錦標賽」，藉此培育水上救生人才。
薛姓家長說，日前「中華民國水上救生協會」突然公告「本會原訂於108年3月23、24日辦理107學年度全國中學生水上救生運動錦標賽，因經費不足取消舉辦」，並說明是因為體育署補助經費大幅刪減所以才取消。
薛姓家長說，水上救生運動受到國際各國重視，陸續成立「世界救生總會」、「國際水上救難聯盟」、「國際救生聯盟」，台灣四面環海，水上活動頻繁，更需要培育水上救生人才。 「中華民國水上救生協會」指出，原本體育署每年會補助約100萬元舉辦「全國中學生水上救生運動錦標賽」，協會再自行籌措部分經費，但今年1月底協會收到公文，才發現補助大幅縮水只剩50萬元不到，臨時也籌募不到大筆經費，所以只能停止舉辦。
(中國時報)
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