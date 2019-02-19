東海遊戲場啟用 身障童樂園

2019年02月19日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東市東海運動公園的東海兒童遊戲場18日式落成啟用，新遊具全數採用歐洲大廠設計、製造，身障兒童也可使用，其中彈跳床更是東部首創、全國少有之設施，舖面則採用人工草皮，草皮下還有軟墊讓嬉戲的小寶貝跌倒時，不會傷到小屁屁，兼顧安全與便利。

由營建署補助900萬，台東縣政府負擔配合款100萬元的東海兒童遊戲場，昨天落成啟用，縣立體育場場長黃偉智表示，遊戲場的遊具採用丹麥及英國大廠設計，場地採用標準厚度地墊並鋪上舒適之人工草皮，同時經過德國萊茵認證通過3項國家兒童遊戲場安全標準測試。

遊戲場中，鳥槽式盪鞦韆可供肢障兒童躺臥使用，能承受200公斤重量的彈跳床，可供乘坐輪椅之兒童直接乘坐輪椅使用，兼顧不同兒童族群的遊戲權利。

另外，為兼顧整體園區安全及便利，增設堤防階梯2座及景觀高燈15盞供縣民健走休憩使用，並新設5盞投射燈，夜間11點才熄燈，可供兒童足球練習及銀髮族體健運動之用。

東海兒童遊戲場昨天由縣長饒慶鈴與教育處長林政弘等人剪綵落成，附近小鯨魚幼兒園的小朋友表演舞蹈，豐榮國小足球隊則示範暖身操，隨後下場試用各項遊具；饒慶鈴說，遊具雖然不多，但具特殊性，不會對小朋友造成傷害，很適合親子共遊。

(中國時報)