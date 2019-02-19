謝仲輝彩繪魔法 為石墩化新妝
花蓮縣長徐榛蔚積極推動「幸福花蓮‧花園城市」，由於東大門夜市是縣民消費及觀光客造訪重要據點，環保局期盼透過東大門夜市石墩3D彩繪作為，傳達愛鄉護士環保理念，在「空間魔術師」謝仲輝的巧手下，石墩彷彿活了起來！
東大門夜市固定用餐區帳棚的石墩，因日曬雨淋髒污斑駁，為建構「花園城市」，環保局委請有「空間魔術師」美譽的畫家謝仲輝，以多元性環境教育為主題，盼藉由3D彩繪石墩，行銷好山好水的花蓮。
在東大門彩繪地點，包括中山路原住民一條街、自強夜市、福町夜市3個區塊共55個石墩，目前已完成24個，不管是原住民一條街的《海洋世界》或福町夜市旁的《採花大道》，一旦3月底前全部完成，成為東大門夜市新亮點。
謝仲輝指出，11年前，市公所找他畫電箱，後來「五餅二魚」民宿找他，他靈光一閃，成功開發了民宿市場，為100多間民宿創作互動畫。最近他為花蓮市「遺忘事務所」外牆，畫下16尊愛恩斯坦、梵谷等世界知名藝術家、科學家、哲學家等，以人物與太平洋浪花的意象結合，最有成就感。
而在吉安鄉好客藝術村，他畫下客家人搭船從花蓮溪出海口的登陸畫面，互動牆長8公尺長、高3.5公尺，相當吸睛。從花蓮縣最北的秀林鄉崇德國小到最南的富里鄉，都有他的傑作，甚至作品已飄洋過海至離島馬祖縣、大陸江蘇省了。
(中國時報)
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