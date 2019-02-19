新北當令吉食曆 整年吃透透
季節美食躍上萬年曆！新北市府推廣食農教育，邀請畫家楊麗玲以童趣風格彩繪，出版「新北當令吉食曆」，將當令食材化身萬年曆上的月份主題，像是2月份的平溪珠蔥、10月份的萬里蟹，教民眾吃在地、食當季。
教育局18日在野柳國小舉辦「新北當令吉食曆新書發表會」，現場展示畫家的原創圖稿，野柳幼兒園小朋友和樂齡長輩盛裝打扮成新北食農特產行銷大使，呼籲民眾愛護海洋，珍惜大自然的海陸食農資源。
教育局表示，新北當令吉食曆是一本沒有日期的萬年曆，以當令季節適合食用的「吉好」食物為主題，每一頁的彩圖和文字，都融合了食物特徵及新北市在地特色的巧思，不僅充滿童趣意象，更富含教育意義。
新北當令吉食曆各月主題食材分別為1月五寮桶柑、2月平溪珠蔥、3月北海岸海藻石花、4月石門嵩山梯田稻米、5月新店文山包種茶、6月綠竹筍、7月金山蹦火仔青鱗魚、8月筊白筍、9月八里柚、10月萬里蟹、11月金山甘藷和山藥、12月東北角鮑魚和九孔。
教育局長張明文表示，新北當令吉食曆網羅每個月份在地的海陸食農特產，希望藉此增進親子、師生對食農教育、季節時蔬農作與地區特色農漁產生態的認識，讓食農教育從小扎根，更注重飲食安全和食農資源的永續，友善生態環境。
(中國時報)
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