大戲登場 苗縣上演《姻緣沒錯配》

2019年02月19日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣為客家大縣，致力推展客家民俗等傳承文化，今年全國客家日將邀請在地榮興客家採茶劇團，24日在客家圓樓前廣場演出客家大戲「姻緣沒錯配」。18日先請劇團演員小試身手，帶來精彩「旗舞飛揚」表演，讓現場大朋友、小朋友看得目不轉睛。

18日榮興採茶劇團先為活動暖身，演出精彩的「旗舞飛揚」，搭配武打翻滾動作，現場觀眾全神貫注，驚呼連連。苗栗縣長徐耀昌也與文化觀光局長林彥甫、榮興客家採茶劇團藝術總監鄭榮興，拿起竹籐進行「打春」及敲鑼儀式，祈求風調雨順、國泰民安。

24日為農曆正月20日，是客家文化中特殊且重要的「天穿日」，相傳古時火神、水神相爭，把天空撞出一個大洞，女媧不忍蒼生受苦而煉石補天，免去人間災苦，後世為感念女媧的恩澤，將這天定為天穿日。

過去農業時代每逢天穿日，男人不會下田耕種，以免鋤地使大地漏水，女人也不織布，以免穿針引線時戳破天空，無論男女老幼都會放下手邊的工作，讓大地休養生息，保持環境生生不息、資源永續發展。客委會為保存具有深遠文化傳承意義的特殊節慶，於2010年將天穿日定為全國客家日。

今年天穿日，苗栗縣政府邀請知名榮興採茶劇團，24日在客家圓樓前廣場演出客家大戲「姻緣沒錯配」，在詼諧逗趣的劇情中歡度天穿日。

(中國時報)