燕子拚經濟 推工具機業會展中心

2019年02月19日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長嚴瑞雄18日率團拜會市長盧秀燕；交流工具機產業發展、土地需求及台灣國際工具機展覽場地等議題。盧秀燕承諾，水湳國際會展中心第一期工程預計3月將動土、2022年完工，讓「前店後廠」展銷模式發揮最大效益，為台中市拚經濟。

台灣區工具機暨零組件工業同業公會有超過800家工具機等業者！該公會2010年起每2年在台中舉辦「台灣國際工具機展」，已成為亞洲地區最重要金屬加工展覽之一；去年吸引8萬6744名國內外買主參觀，創歷史新高。

工具機業者憂心，台中欠缺國際展覽場地，必須在烏日高鐵特區租借土地，以「搭帳棚」方式辦台灣國際工具機展；期盼市府協助完成興建水湳國際會展中心，推動智慧機械發展。

盧秀燕說，工具機暨機械零組件、光電面板產業、自行車及零組件、木工機械、手工具、航太產業等六大產業群聚中部地區；市府會全力扶植在地強項產業，與中央合作推動智慧機械發展，也會協助解決土地不足的問題。

盧秀燕強調，水湳國際會展中心一期工程預計3月開工、2022年完工，提供中部工具機業者完善的展銷場域，讓「前店後廠」展銷模式發揮最大的效益，提升城市品牌行銷，未來只要提到「工具機產業」就會想到「台中」。

(中國時報)