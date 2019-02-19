大內二期植葬區 最快5月啟用

2019年02月19日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市大內區第一公墓2014年設置全市首座植葬區至今，申請案件數越來越多，市政府民政局去年7月增闢二期區域已完工，正待完成水土保持，預計今年5、6月可啟用，容納量是一期區域的3至5倍。

台灣地小人稠，公墓區設立常受到地方抗爭，殯葬文化漸漸改變，過去建墓地祭祀方式，已漸改為納骨塔，動輒數萬到10幾萬的葬儀費仍是一筆負擔。

台南市府5年前開始推行環保植葬概念的葬儀方式，先在大內公墓區畫定植葬區域，將往生者骨灰磨粉，倒入地下掩埋，覆蓋草地，不設任何靈位記號，不焚香與燒金紙，土地可重複供掩埋骨灰，以公園呈現，開放供家屬悼念，整個儀式只需3000元，較納骨塔方式大幅降低喪葬費用。

一期植葬區共有1.5公頃，5年前啟用推行，一開始少有人申請，如今已有1400多人植存，今年2月還有34人登記，逐漸成為新興的葬儀方式，民政局去年在一期植葬區旁增闢兩公頃的二期植葬區，容納量是一期區域的3至5倍，土地空間至少可供5年不會有不同人骨灰混入的情況，現已完工，預計5、6月啟用。

民政局表示，大內植葬區以環保為主，清明節只開放家屬祭拜，但不舉辦法會，不上香也不燒金紙，子孫可到植葬的公園內以手合十緬懷祖先，作為悼念。

(中國時報)