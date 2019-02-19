市集湧人潮 屏東青創聚落重生

2019年02月19日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

以53個貨櫃屋堆疊而成的屏東青創聚落，2年前風光開幕，但經過創業者的加入與退出，也走過蜜月後的低潮期，近來嘗試引進市集品牌，盼透過商業活動的加持挹注，重新找回當初人潮滿滿的蓬勃景象。

屏東縣政府青年學院執行祕書張劭瀚坦言，青創聚落像是協助青年從零到一的孵夢計畫，當初第一批進駐的青年多是從沒創業經驗的新鮮人，經過市場洗禮，有人成長茁壯、有人則是跌跤失敗，因此讓空間經營給了外界頻繁更換的感覺。

攤開數據，他不諱言的說，聚落開幕初期，平均每月總營業額皆超過百萬元，但半年的蜜月期過去，業績整個砍半，這也讓經營團隊重新思考「如何繼續走下去」。

張劭瀚說，目前新的一批經營者以選物店為主，多有在其他百貨進駐經營的經驗，他們對空間經營、商業行為更有敏銳度；農曆年後也加入他們建議，引進市集品牌於周末進駐，終於看到久違人潮。

進駐業者Zola表示，青創聚落體質仍是值得期待，但要滿足民眾新鮮感，周末活動就是一大賣點，以市集進駐前後的業績相比，就有2倍以上成長，顯然民眾不是不願意掏錢，而是要看營造出的氣氛是否有賣點。

「聚焦青年創業」，這是從沒變過的政策方向，張劭瀚強調，把它當作一個人生探索場域，是這空間價值，如何維持新鮮感，持續吸引民眾進入，對執行團隊就是要不斷思考的課題。

(中國時報)