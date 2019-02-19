疑想不開輕生 女國中生跳樓亡

2019年02月19日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣某國中女學生，17日清晨疑因想不開，忽然從自家跳樓，經送醫後仍告不治，女學生墜樓前，還曾傳訊給同學稱「我先走了。」而昨日在宜蘭市某社區大樓，陳姓婦人陳屍在12樓的陽台上，2起墜樓事件都待警方釐清原因。

前天清晨，就讀宜蘭縣某國中的女學生，傳訊息給同學說「我先走了」等語，儘管看到訊息的同學相當著急，但聯繫該生未果，女學生就從頂樓跳下，家人聽到屋外有巨大聲響後，查看後才得知憾事發生。

該名女學生墜樓後經送醫後仍告不治，據了解，女學生課業雖然不是很突出，但平常上課狀況正常，身邊也有不少好朋友，對於他跳樓，家人都感到難過與不解，校方已啟動輔導機制。

昨中午12時50分，住員山鄉的陳姓婦人，被發現倒臥在宜蘭市某社區大樓的12樓屋凸陽台處，發現人報案後，宜蘭縣消防局派遣救護人員前往察看後，陳姓婦人已經死亡。

陳婦家屬低調表示，陳婦行動不便，但都有在復健中，前晚發現她不在家，也有報案協尋，並不清楚她墜樓的原因。警方指出，陳婦家住員山鄉，因陳屍在12樓陽台屋凸處，可能是從14樓的頂樓墜下後死亡，將進一步蒐證了解婦人死因。

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(中國時報)