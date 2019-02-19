土城最爛路 投入6000萬元補救

2019年02月19日 04:10 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

土城區亞洲路、中山路因長年反覆開挖，鋪完瀝青的道路處處破損、凹凸不平，遭地方民眾譏為「土城最爛路」，經濟部工業局指出，工業區內只要廠商有新建廠房需求，免不了要重複開挖埋管線，目前已爭取到6000萬元前瞻計畫補助，預計4月可重新刨除、加封。

立委吳琪銘指出，土城工業區的聯外道路可謂「地無三里平」，包括亞洲路、中山等主要幹道，破損嚴重，隨處可見各式凹凸不平的坑洞，且工業區內大貨車來往頻繁，道路狹小，機車騎士騎得膽戰心驚，畫面險象環生，呼籲地方、中央齊力配合，儘速還給民眾安全用路。

地方民眾抱怨，這條「爛路」並非一天造成，工業區內的自強街、中山路等聯外道路，多年來反覆開挖，這頭好不容易鋪平，沒過多久另一頭又開始施工，施工黑暗期彷彿遙遙無期，民眾早已司空見慣，「究竟何時才有完工的一天？」

新北市養工處表示，亞洲路部分地段因汙水下水道工程，需重複挖設，將待工程完工後再全面修補柏油，為避免交通阻塞，已要求包商加強交通管制措施。

經濟部工業局服務中心表示，廠商有新建廠房需求，免不了要重複開挖埋管線，目前已爭取到前瞻基礎建設經費6000萬元，4月重新刨除柏油並加封，未來也將持續爭取養護經費，改善道路品質，提升行車安全。

(中國時報)