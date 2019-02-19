後龍慈雲宮 攻炮城慶元宵

2019年02月19日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮慈雲宮元宵重頭戲攻炮城民俗活動，18日晚間熱鬧登場，將點燃炮竹投進懸掛半空的小城堡，並引燃其中的煙火，就可獲得價值超過6000元的純金金幣，現場民眾躍躍欲試，氣氛沸騰。

攻炮城是苗栗縣後龍地區重要的元宵活動，相傳清朝時期後龍為重要通商口岸，商旅往來頻繁，曾有一年因瘟疫肆虐，居民向媽祖祈求平安，媽祖指示攻炮城就能驅走瘟疫，大家便依指示辦理，果然阻止瘟疫蔓延，而該活動也自此流傳至今，已有逾200年的歷史。

日據時期攻炮城民俗仍有舉辦，但末期一度中斷，直到1984年才恢復。縣府為保存在地文化，在2009年將攻炮城活動登錄為無形文化資產，活動規模也從早期以簡易支架撐起的炮城逐漸擴大改良。

今年攻炮城大獎豐富，民眾將炮竹準確擲入懸掛半空的小城堡並引燃煙火，最大獎可獲得價值超過6000元、以媽祖金牌熔鑄的金幣，另有電視、冰箱、洗衣機及自行車等獎品。

苗栗縣長徐耀昌昨晚也在開場小試身手炒熱氣氛，民眾更是全神貫注，待主辦單位宣告「開始」後，點燃手中炮竹，往高掛在半空中的「炮城」進攻，熱鬧喜慶。

(中國時報)