收容所傳虐貓 粗暴捉捕惹議

2019年02月19日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

曾是紀錄片電影「十二夜」主要拍攝場景的彰化縣員林流浪動物收容所，遭爆出疑似虐貓事件；動物防疫所經調查了解，澄清並非虐貓，是工作人員不當捉貓行為。強調將加強人員訓練，杜絕類似行為。

虐貓影片中，收容所1名男員工動用鐵桿上鐵環套住浪貓脖子，壓制、再硬扯流浪貓出籠，拉出籠子外時還騰空旋轉、繞了幾下；壓制在地面時甚至用腳踩住貓的身體、尾巴，等打完鎮靜麻醉針後，再度粗暴塞回籠子裡。

根據了解，事發在去年11月，一名「中途愛媽」認養人，原本約定5日前往領養一批流浪貓，卻臨時提早在3日前往領貓。

動防所指出，考量貓隻前晚未禁食、禁水，完成領養程序後馬上要被長途運送到屏東，獸醫師無法貿然鎮靜麻醉；才會請同仁先以捕犬網將貓隻捉出籠外，植入晶片、狂犬病疫苗及三合一疫苗後，再放入認養人自備的外出籠。

卻因當下貓咪太過緊張、具攻擊性，所方人員手指也被抓傷、血流不止。動防所調查了解後，確認是收容所內聘雇的臨時人員所為，針對影片中過於粗暴捕捉貓隻的方式，坦承不當；將檢討其疏失，送考績會議處。

(中國時報)