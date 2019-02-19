補習班退費標準 南市優於全國
補習班退費爭議層出不窮，台南市政府教育局新修訂的《短期補習班設立及管理自治條例》正式上路，不僅大幅提升消費者權益，甚至還優於教育部訂定的全國退費標準。根據修訂後的自治條例，消費者在台南市的補習班報名後，實際上課前均可要求全額退費。
台南市短期補習班履約連帶保證促進協會理事長、職達外語補習班負責人王凱民表示，補習班與消費者簽訂的定型化契約，本就應該載明退費方式，如今市府修法提升並保障消費者的權益，雖優於全國退費標準，但還算合理，該會樂觀其成，希望能夠創造雙贏。
教育局指出，補習班退費爭議以銀行貸款繳納高額學費為大宗，尤其以全國連鎖型電腦、美語補習班為主。考量高額學費未能合理退費將造成消費者極大的負擔，教育局特別依據教育部《短期補習班設立及管理準則》的授權，修改自治條例增訂加強保護消費者條款，以及收取費用天花板條款，新法已於去年12月21日上路。
根據新修訂的自治條例，退費比例為：一、實際開課前退還全額；二、開課後2周內退還95％，收費部分不得超過1000元；三、開課後1個月內退還90％，收費部分不得超過5000元；四、開課後於全期或總課程時數1/3內退還60％；五、開課後於全期或總課程時數1/2內退還40％。
教育局表示，教育部訂定的全國退費標準，開課前退還90％、開課超過全期或總課程時數1/3即不予退費，台南市修法後的退費比例均提高，甚至更優於全國退費標準，還增加學生與補習班約定的退費方式，應於辦理解約手續後14日內執行完畢的時效規定，大幅提升台南市補習班消費者的保障。
(中國時報)
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