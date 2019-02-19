賴峰偉晨間伴讀 打造書香校園
澎湖縣政府定今年是「澎湖教育年」，縣長賴峰偉擔任一日小老師，伴讀40多名國小一年級學童晨間閱讀，盼打造澎湖書香樹茂草芬芳的校園讀書好環境。
擁有留美博士高學歷的澎湖縣長賴峰偉特別重視教育，除了積極營造校園閱讀氛圍，更鼓勵澎湖囝仔多讀書、多運動，健全人格五育發展。
賴峰偉表示，閱讀是終身資產，這是搭起通往廣博知識的橋樑，學童讀書風氣必須從學校教育做起，落實向下扎根，營造芬芳的書香社會，尤其培養澎湖孩子從中學習永續成長，發揚澎湖三點水堅毅勇敢的精神。
賴峰偉強調，學校教育建立在家庭教育的基礎上，孩子在家要孝順友善，在學校要尊師重道；雖然離島資源較匱乏，但是澎湖小孩更奮發上進，純樸善良的天性成就著學識及修養都滿級分。
趁著學校剛開學，賴峰偉特地撥冗一大早前往文光國小伴讀，正式宣布澎湖縣晨間閱讀列車鳴笛，這是首站率先出發，當場陪同40多名一年級學童大聲朗誦課文，小學生們興奮鼓掌叫好。
賴峰偉同時叮嚀校園環境整潔很重要，過去縣府團隊力挽狂瀾遷移草蓆尾墳墓、整治垃圾山、開闢廣闊青青草原，如今開花結果孕育了馬公市最美的小學文光國小。
(中國時報)
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