花蓮新興路拓寬 明年初完工

2019年02月19日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

配合2020年蘇花改全線通車潮，花蓮縣政府「新興路景觀改善及興闢工程」接解市區東西向交通，其中陸軍營區後方支線也將拓寬為25米道路，但因營區有一棟具紀念潛力建築，經提報文資審議未通過，軍方同意委由市公所代為拆除，預計全線明年初完工。

新興路拓寬工程獲得中央補助2億7000多萬元，縣府補助7000元萬配合款，進行北起尚志路口南至瑞美路口主線拓寬，支線則以東西向打通陸軍聯勤第二地區支援指揮部營區後方，以T字形方式銜接府前路與台九線，主、支線總長約1500公尺。

道路探勘期間，發現營區有一棟營舍建物具紀念建築潛力，經提報未獲花蓮縣文化資產審議通過，去年4月展開動工，道路兩側的花蓮高工與軍方圍牆，東側將由校方自行拆除、軍方同意該委由公所代為拆建，預定全線在明年1月完工。

花蓮市長魏嘉賢表示，軍方營舍代拆、代建經費由營建署核定6100萬元，營舍新建工程已在去年10月開工，將興建地上四層、地上兩層的軍用營舍，目前施工進度為15.35％，比預定進度提0.5％，至於老舊營舍則會在新建物完工後拆除。

魏嘉賢說，施工期間的交通黑暗期，希望民眾多包容，明年農曆年前蘇花改全線通車後，市區交通將面臨嚴峻考驗，新興路拓寬工程因應通車後外地車潮湧現的交通瓶頸，也能有效紓解平時美崙地區及花蓮後站地區上下班尖峰時段車流。

(中國時報)