花蓮新興路拓寬 明年初完工
配合2020年蘇花改全線通車潮，花蓮縣政府「新興路景觀改善及興闢工程」接解市區東西向交通，其中陸軍營區後方支線也將拓寬為25米道路，但因營區有一棟具紀念潛力建築，經提報文資審議未通過，軍方同意委由市公所代為拆除，預計全線明年初完工。
新興路拓寬工程獲得中央補助2億7000多萬元，縣府補助7000元萬配合款，進行北起尚志路口南至瑞美路口主線拓寬，支線則以東西向打通陸軍聯勤第二地區支援指揮部營區後方，以T字形方式銜接府前路與台九線，主、支線總長約1500公尺。
道路探勘期間，發現營區有一棟營舍建物具紀念建築潛力，經提報未獲花蓮縣文化資產審議通過，去年4月展開動工，道路兩側的花蓮高工與軍方圍牆，東側將由校方自行拆除、軍方同意該委由公所代為拆建，預定全線在明年1月完工。
花蓮市長魏嘉賢表示，軍方營舍代拆、代建經費由營建署核定6100萬元，營舍新建工程已在去年10月開工，將興建地上四層、地上兩層的軍用營舍，目前施工進度為15.35％，比預定進度提0.5％，至於老舊營舍則會在新建物完工後拆除。
魏嘉賢說，施工期間的交通黑暗期，希望民眾多包容，明年農曆年前蘇花改全線通車後，市區交通將面臨嚴峻考驗，新興路拓寬工程因應通車後外地車潮湧現的交通瓶頸，也能有效紓解平時美崙地區及花蓮後站地區上下班尖峰時段車流。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。