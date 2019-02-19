新北圖書館 2003萬人次造訪
圖書館已成為新北市民最喜愛去的場所之一。據新北市立圖書館統計，去年使用圖書館的人次首度突破2000萬，是10年來新高，總借閱冊數高達1055萬冊，最熱門的書為親子教育的《你的孩子不是你的孩子》。
據統計，去年使用圖書館的人次達2003萬人次，較去年成長近67萬人次，其中9成以上為入館人次，其餘為電子資料庫的使用，平均每天有近5萬5000人次在使用圖書館。
市圖表示，全新北市館藏書冊數約713萬冊，去年總借閱冊數高達1055萬冊，已連續2年借閱量超過1000萬冊，借閱人數則為397萬人次。其中去年市民最想借的書由描述親子關係與教育體制的《你的孩子不是你的孩子》拔得頭籌，總計被預約了1741次。
市圖分析各種借閱書籍型態，語言文學類去年繼續蟬聯榜首，占全市總借閱冊數47.93％，其中18歲到35歲的青年族群最愛看懸疑小說與文學類書籍，壯年與銀髮族則偏愛武俠小說。
35歲到44歲的六、七年級生為主要閱讀族群，借閱量占比約31％；女性閱讀人口約占64％，較男性多出30萬人；65歲以上的長者借閱率也較去年成長7％。
市圖指出，數位網路普及，民眾喜歡使用更便利的方式借書，去年計有115萬人利用網路借書，已占全市借書人數的三分之一；電子資料庫的使用人次也超過96萬人次，較前年成長20萬人次。
(中國時報)
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