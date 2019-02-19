竹科男疝氣羞就醫 嚴重恐致命
竹科49歲曾姓工程師，2年前察覺左側腹股溝出現膨出腫塊，但因羞於就醫，擱置不處理，近來突然劇痛難耐，經醫師診斷證實是左側腹股溝疝氣，醫師指若一再拖延治療，恐造成「嵌頓性疝氣」，引發腸道壞死等併發症，甚至可致命。
中國醫藥大學新竹附設醫院外科部主任李博彰表示，腹股溝疝氣就是俗稱的「墜腸」或「脫腸」，可能發生在咳嗽、用力、大笑或舉重物後，在鼠蹊部或陰囊出現突起的腫塊，久了有時會更突出，下垂到陰囊的位置。
李博彰說，有些腫塊在躺平時會縮小，因此沒有疼痛的感覺，造成患者不太在意而延誤治療。該名竹科工程師2年前發現在左側腹股溝有1個軟軟的膨出腫塊，但因躺下時就會縮小，他又羞於就醫，導致一拖再拖，直到近日疼痛難耐，這才乖乖到醫院求助。
李博彰檢查後，發現患者是左側腹股溝疝氣，經採取「腹腔鏡全腹膜外疝氣修補手術」治療，術後4小時就可以下床正常活動，隔天即出院，目前恢復情況良好。
李博彰說，絕大部分的腹股溝疝氣不會自癒，唯有接受手術才能解決，新的腹腔鏡全腹膜外疝氣修補微創手術，只會留下0.5至1公分的傷口，更準確看到局部的組織器官，不僅傷口小、出血少、疼痛感也相對較小，恢復更加迅速。
(中國時報)
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