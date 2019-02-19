養工處喬遷 進駐潭子辦公大樓

2019年02月19日 04:10 中國時報 陳世宗 、 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中市養護工程處18日喬遷至潭子聯合辦公大樓5樓。副市長楊瓊瓔代表市長盧秀燕前往祝賀與關心。楊瓊瓔表示，為紓解目前台灣大道市政大樓辦公空間不足，因此養護工程處喬遷至交通便利、全新落成的潭子聯合辦公大樓服務，相信將有助於提高服務品質與效率。

養護工程處喬遷揭牌儀式，由副市長楊瓊瓔、副議長顏莉敏、市議員蕭隆澤、賴義鍠、陳政顯、冉齡軒、建設局長陳大田、養護工程處長陳全成等人前往祝賀，儀式簡單隆重。

楊瓊瓔表示，養護工程處負責的工作與民眾有最直接的關係，像是公園、道路、水溝等維護管理都由養護工程處負責；期待未來養工處與民間單位、議員等民意代表充分合作、溝通，全力將工作做到最好。

陳大田指出，台中市的民生大小工程都是由養護工程處負責，與市民生活息息相關，勉勵養工處同仁未來持續發揮服務不打烊精神，提供市民更便利優質的服務。

建設局說，養護工程處107年成立，主要是為道路修補、路樹修剪、公園綠地維護等各項工作。即日起遷於潭子聯合辦公大樓辦公，相關資訊可撥打服務專線04-22289111分機39520

(中國時報)