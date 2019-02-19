新化民宅火警 婦送醫不治
台南市新化區中正路777巷18日上午驚傳民宅火警，台南市消防局8點59分接獲報案後，立即派遣新化、新市、南科及大灣等分隊，出動11車24人前往搶救，並在火場救出49歲穆姓婦人，穆女被救出時已無心跳呼吸，緊急送醫搶救仍不治，詳細起火原因由消防局火災調查科鑑識中。
消防局表示，新化分隊車組到達現場時，現場火勢猛烈。消防員說，雖然很快就到達火場，但門窗都已竄出火焰，無法直接進入，部分人員繞到後方打破後門，發現一名倒地婦人，身上沒有被燒燙傷的痕跡，疑似被濃煙嗆昏，但已無心跳呼吸，立即送往衛福部台南醫院新化分院搶救。
穆姓婦人經急救後，曾短暫恢復心跳呼吸，再緊急轉送永康奇美醫院治療，途中一度又失去心跳呼吸，最後經奇美醫療團隊搶救30分鐘後，仍宣告不治。
現場火勢控制後，據警消初步勘查，1樓客廳燃燒面積約15平方公尺，受困者係於1樓客廳後側房間內被尋獲。穆姓婦人當時1人在家，同住的兒女都去上班，兒女接到通知後趕回處理，詳細起火原因待進一步調查。
(中國時報)
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