高雄港連5年站穩貨櫃大港

2019年02月19日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

台灣港務公司在面臨船舶大型化、航商整併及海運聯盟重組等重重的挑戰下仍創佳績，同時更掌握社會發展趨勢，積極拓展多元業務，以強化競爭力；去年台灣港群貨櫃量達到1532萬TEU，創下歷年新高，高雄港也成長近20萬TEU，連續5年站穩千萬TEU貨櫃大港。

台灣港務公司指出，除港埠核心業務穩定發展，拓展多元業務也有豐碩成果，在水岸開發部分，蓬萊舊港區歷經70年管制，終於在去年底全面解禁，從棧貳庫逐步開發為棧庫群，搖身變成文創、市集新亮點，為高雄港帶來更多的活力與商機；台中港三井OUTLET開幕營運，除創造就業機會，也帶動周邊商圈發展。

海外投資方面，去年5月在印尼泗水成立「台印貨櫃倉儲物流公司」，開啟港務公司首宗國際化投資布局，目前正逐步擴大營運規模；同年10月與國內航港及物流相關業者籌組「台源國際控股公司」，結合國內航港業者拓展海外事業版圖，也已通過第一個投資標的，正進行籌設作業。

其中高雄港面對海運市場聯盟重組及鄰近港口激烈競爭的挑戰，去年貨櫃量仍成長近20萬TEU，連續5年站穩千萬TEU貨櫃大港，陸續完成聯外高架道路工程及第七貨櫃中心招商，未來進一步調整高雄港碼頭配置，將可增加100萬TEU以上的貨櫃量，維持貨櫃樞紐港的地位。

(中國時報)