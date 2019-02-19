創世邀祥龍繞境 為植物人祈福
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
元宵節將至，創世基金會苗栗院18日邀請在地三哥餐館祥龍隊，到苗栗院新院區祈福繞境，讓院民重溫苗栗傳統的節慶活動，也替植物人祈求健康平安。
創世基金會苗栗院創立18年，協助弱勢家庭照料家中植物人，去年5月擴院，服務人數增至54人，減輕更多弱勢家庭的負擔，而他們經院內照護人員細心照料，情況逐漸好轉，成功恢復意識與行為，家人們皆感動不已。
創世基金會苗栗院長陳綠蓉表示，目前院民數為54位，其中多數是苗栗人，而火旁龍是苗栗歷史悠久的特有傳統文化，因此在18日元宵節前夕，邀請三哥餐館祥龍隊，到院內祈福繞境，期盼龍騰舞躍的鑼鼓喧鬧，能讓院民重溫苗栗傳統的節慶活動，並祈求植物人平安健康。
(中國時報)
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