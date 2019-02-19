國中女老師上班失聯 人間蒸發逾3天

2019年02月19日 04:10 中國時報 陳淑娥 ）

台中：台中市沙鹿區北勢國中吳姓女老師，15日一早騎乘機車在上班途中失聯，家人當晚報警，至今已超過3天仍無所獲，連機車都沒下落；18日上午家人號召親友找人，由於吳老師手機未帶出門無法定位，警方目前正積極協尋中。

(中國時報)