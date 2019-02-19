廖天隆身亡 嘉義市長議長致哀

2019年02月19日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市議員廖天隆17日在市議會研究室燒炭自殺身亡，18日上午市議會臨時會閉幕，議長莊豐安、出席的議員、市長黃敏惠及市府主管為他默哀，會議結束後至廖的老家上香致意，廖天隆的太太紀素珠神情哀痛，篤信佛教的她表示，會持續為廖天隆念經，希望他能無罣礙地走。

莊豐安表示，已指示議事組將廖天隆問政紀錄整理成冊，讓他的家人做紀念，議會也會盡全力協助後事，議員們對廖天隆皆有不錯的評價，認為他問政認真、為人老實，發生憾事相當不捨。

紀素珠說，廖天隆希望從簡，大家來看他就很感謝了，不用麻煩。某市議員透露，廖天隆生性老實、替人著想，臨時會14號報到要抽座位時，廖自願坐在最旁邊一位，說是未來若發生什麼事，整體看起來不會中間缺個洞不好看。

廖天隆育有一子一女，其子在南部某大學擔任教師、女兒已結婚住在北部，廖天隆的女兒昨讀爸爸寫給母親的遺書，「我想了又想，無法瓦全只好玉碎，所以決定在這時間點自殺了斷，我不應被判當選無效更不該被判有罪，檢警是以不實的筆錄來入罪，我是很自私一走了之，而把壓力都放在妳身上，真的非常抱歉，但我不得不走。（求人不如求己）」

紀素珠說，廖天隆對他的政績、鋪過哪條馬路都記得很清楚，前天載著他經過某條路時還向她提到那條路是他爭取的，但話鋒一轉又說「我這麼認真為民服務，一定要讓我的晚年這麼難堪嗎」，紀說，廖原本也說放下了，但因已退一步爭取緩刑不成，讓他情緒低落，自己會持續為他念佛，希望讓他無牽掛地走。

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(中國時報)