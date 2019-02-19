為兒奔走賄選 嘸凍蒜還遭查獲

2019年02月19日 04:10 中國時報 鐘武達 ）

彰化：鄭姓男子去年為求競選鎮民代表的兒子當選，涉嫌找來塗姓親家母與羅姓鄰長幫忙賄選！結果出師不利被查獲，最後兒子落選，鄭男近日更被彰化地方法院依違反《公職人員選舉罷免法》判處4年徒刑、褫奪公權4年，塗婦、羅男雖也被判徒刑與罰款，但均獲緩刑。

(中國時報)