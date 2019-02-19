暨南大學現巨型虎頭蜂窩 創校來最大

2019年02月19日 04:10 中國時報 廖肇祥 ）

南投：暨南國際大學生態豐富，出現巨大虎頭蜂窩！經測量水滴型虎頭蜂窩，直徑約60公分，高有84公分，堪稱暨大創校以來最大型虎頭蜂窩，估計裏頭曾住超過上萬隻虎頭蜂群，引起校內師生關注；校方趁開學前摘除，確保師生出入安全。

(中國時報)