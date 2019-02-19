民進黨，你的名字叫肥貓

2019年02月19日 04:10 中國時報 主筆室

桃園市政府工務局一位吳姓女祕書到燈會現場，因未戴識別證，保全不讓通行，竟在臉書貼文稱「保全竟然不知道我是上級單位」，聲稱「打電話給主祕，要讓所有保全都認識我」。媒體起底這位祕書大有來頭，曾參選台南市議員敗選，還任職過「不當黨產委員會」，又被酬庸到高雄市政府，今年1月才到桃園市府任祕書。觀察這位官威耍很大祕書的背景與職務變動的軌跡，堪稱民進黨酬庸文化的典型。

民進黨的酬庸文化，輿論批評已久，近日又成為清議的焦點。先前內閣因為敗選而總辭，蘇貞昌與林佳龍兩位選舉敗將居然更上層樓，升任行政院長與交通部長，已背離民意。最近傳出，爭取連任失敗的前彰化縣長魏明谷可能出任台水公司董事長，卸下嘉義縣長的張花冠傳出可能擔任台酒董事長，更加深了民進黨酬庸時完全不顧專業與民意的印象。

在此同時，引起全民高度關注的中華航空公司罷工事件，不只讓各界看清楚華航的公司治理問題嚴重，更令人驚訝的是，在罷工與勞資協商的過程中，華航董事長以及交通部長、勞動部長等高層都躲在幕後，幾乎形同神隱。罷工連續7天，當最後達成共識，這些高層居然迅速出來搶功，還留下一張大合照，被嘲諷是收割高手。民進黨政府不只不追究高層無能而引發罷工的責任，反而誇他們危機處理有方，這又引發民意反彈。

網友整理了酬庸者聯盟名單，以董事長職務來講，光是華航關係企業就有華旅謝欣霓（原民進黨立委）、華膳葉菊蘭，其他國營或國家有出資的企業酬庸名單包括台杉吳榮義、台酒吳容輝（原嘉義縣副縣長，已去職）、台苯董事長吳怡青（民進黨大老吳乃仁之女，已去職）、台灣金聯林美珠（蔡英文表姊，前勞動部長，已閃電去職）、亞洲物流周雅淑（原民進黨立委）、雍興實業周慧瑛（原民進黨立委）、證交所許璋瑤（原蒙藏委員會委員長）、台水郭俊銘（原民進黨立委）、中油戴謙（養鴨專家），族繁不及備載。至於不是董事長層級的酬庸人數更多，其中最知名的莫過於台北農產運銷公司前總經理吳音寧，她甚至被認為對民進黨的敗選頗有貢獻。其他鬧上新聞版面的還有謝長廷子弟兵劉家愷，民進黨立委管碧玲的女婿林子揚30多歲就年薪180萬。

針對這些酬庸的批評，民進黨政府一定會振振有詞反駁說，民主政治本來就會有酬庸，美國政府也是這麼運作，何況以前國民黨執政也是這樣，可見民進黨政府酬庸有理、蔡英文總統酬庸沒錯。從蔡政府最近的相關表現可看出，這個不接地氣的政府直到現在還不明白為什麼「討厭民進黨」會變成台灣最大黨。

民進黨政府的酬庸之所以遭到民眾反感，提升了討厭民進黨的力度，最少有三大原因：第一、民進黨政府全力擴張了酬庸的範疇，硬是多挖出了許多以前沒有的肥缺。舉例來說，華航關係企業的華旅，以前董事長都是由華航高階主管兼任，但是民進黨上台後硬是安插沒有相關專業的前立委去當董事長，年薪300萬，還配司機。酬庸的吃相這麼難看，民意當然反彈。

第二，酬庸安排雖然未必都以當事人具有高度專業為條件，但是通常也不能毫無關係。然而，民進黨政府的酬庸卻高度只看關係而不問專業，例如養鴨博士戴謙出任中油董事長、民進黨大老30多歲的女兒吳怡青出任年薪千萬的台苯董事長、農運文青吳音寧出任北農總經理，在在引起社會高度爭議，民間觀感非常不好，民進黨政府卻始終不以為意，這當然又會加深全民討厭民進黨的程度。

第三，民進黨政府上台之後，獲賞肥缺的酬庸者聯盟，不知道是不是因為有感於民進黨行政、立法完全執政，因而更加肆無忌憚，很少用心於業務，反而經常上演醜聞，其中最誇張的就是前台水董事長郭俊銘在上班時間與人妻前往汽車旅館，被媒體揭發，被迫迅速請辭（目前台水官網上面的「現任董事長」仍然是郭俊銘）。

民進黨政府想盡辦法增加可以酬庸的高薪肥缺，找了許多完全不具專業的肥貓去占缺，然後這些獲酬庸的肥貓又接連爆出爭議或醜聞，這就是為什麼全民特別厭惡這個政府的酬庸，因而更加討厭民進黨。在責任政治之下，民進黨2020大選將自食苦果。

(中國時報)