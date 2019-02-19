2019年02月19日 04:10 中國時報 主筆室

年金改革讓公、教、警爆發延退潮，新警察卻源源不斷上崗，六都大喊財力吃緊，要求中央埋單。套句韓國瑜的說法，老的不敢退，新的進不來，公務體系只會「又老又窮」。

國家文官體系培植不易，政府依人力需求，透過各類國家考試舉才，確保行政體系新陳代謝及順暢運作，軍人則因任務特殊，對於各軍種階級職缺訂有不同的強制退伍作法，避免因為人力老化，影響整體作戰能力。

警界因勤務特別，必須日夜顛倒服勤，對體力是一大負荷，因此警察依職務繁重和內外勤訂有不同的退休年齡，甚至鼓勵員警早退，可以二度就業，過去每年均有2000多名員警退休，年改前夕更有3200多名退休，造成警力遞補的空缺。

年金改革警察未能比照軍人與公教人員脫勾，退休與在職待遇相差極大，警察不敢退、不願退，猛往內勤缺鑽，但預算員額一個蘿蔔一個坑，年輕員警當然進不來，直轄市長這回借題發揮，是想凸顯問題的嚴重性。

警察雖不可能出現「流浪警察」，但「流浪教師」問題原本就嚴重，如今資深教師不退，對於年輕人的未來無異雪上加霜，更對國中小學教育帶來莫大影響。面對警力過剩，柯文哲說年改效應出現了；桃園市長鄭文燦更直言年改是失敗的社會溝通和改革的布局。

軍人有5成未受年改影響，警察卻改太多，警政署長相當一級上將，年改後退休俸竟跟軍中資深士官長一樣，當然憤恨不平。

鄭文燦是民進黨去年九合一大選中唯二勝選的直轄市長之一，更能體察民意。當年政府在黨內外雜音聲中極力推動年改，如今負面效應產生，始作俑者難道沒有責任嗎？

(中國時報)