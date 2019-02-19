誰讓警公教又老又窮
中國時報
主筆室
年金改革讓公、教、警爆發延退潮，新警察卻源源不斷上崗，六都大喊財力吃緊，要求中央埋單。套句韓國瑜的說法，老的不敢退，新的進不來，公務體系只會「又老又窮」。
國家文官體系培植不易，政府依人力需求，透過各類國家考試舉才，確保行政體系新陳代謝及順暢運作，軍人則因任務特殊，對於各軍種階級職缺訂有不同的強制退伍作法，避免因為人力老化，影響整體作戰能力。
警界因勤務特別，必須日夜顛倒服勤，對體力是一大負荷，因此警察依職務繁重和內外勤訂有不同的退休年齡，甚至鼓勵員警早退，可以二度就業，過去每年均有2000多名員警退休，年改前夕更有3200多名退休，造成警力遞補的空缺。
年金改革警察未能比照軍人與公教人員脫勾，退休與在職待遇相差極大，警察不敢退、不願退，猛往內勤缺鑽，但預算員額一個蘿蔔一個坑，年輕員警當然進不來，直轄市長這回借題發揮，是想凸顯問題的嚴重性。
警察雖不可能出現「流浪警察」，但「流浪教師」問題原本就嚴重，如今資深教師不退，對於年輕人的未來無異雪上加霜，更對國中小學教育帶來莫大影響。面對警力過剩，柯文哲說年改效應出現了；桃園市長鄭文燦更直言年改是失敗的社會溝通和改革的布局。
軍人有5成未受年改影響，警察卻改太多，警政署長相當一級上將，年改後退休俸竟跟軍中資深士官長一樣，當然憤恨不平。
鄭文燦是民進黨去年九合一大選中唯二勝選的直轄市長之一，更能體察民意。當年政府在黨內外雜音聲中極力推動年改，如今負面效應產生，始作俑者難道沒有責任嗎？
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。