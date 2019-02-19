2019年02月19日 04:10 中國時報 彭蕙仙

去年底有關能源與電力的公投結果出爐後，蔡總統口口聲聲說會尊重，但顯然不當一回事。如此消極輕忽，終於引發民間的憤怒，決定自力救濟。

除了去年發起「以核養綠」公投的人士決定進一步發動「重啟核四」公投，並搭配2020總統大選進行外，前總統馬英九所成立的基金會和前行政院長江宜樺主導的長風基金會也決定聯手，在3月10日舉行「2019民間能源會議」，廣邀各界為台灣的能源政策找出路，也不排除要推動第2階段的公投。

去年10項公投中，與能源相關者多達3項，包括反空汙、反深澳電廠及「以核養綠」。這3項公投通過後，照理說，政府就應按公投結果，每年減少火力發電1%，並確實終止2025非核家園的時程，沒想到蔡政府竟公然違抗代表直接民意的公投結果。經濟部日前公布新能源配比時表示，今年和明年可以做到公投所要求的年減火力發電1%，但民國110年起就無法達標。此外，既有核電廠延役以及重啟核四都有困難，因此經濟部不會增加核電比率。

換言之，公投了半天，蔡政府的能源配比文風不動，馬耳東風，人民的呼聲，民進黨政府完全不甩。經濟部兩手一攤，一副「做不到就是做不到，不然你要怎樣」的痞子樣！經濟部長沈榮津等主管官員是事務官出身，應有一定的專業和政治良心，怎麼能放任台灣的電力供應年年如走鋼索般的險象環生呢？

從2016年蔡英文上任以來，台北市美國商會的台灣年度白皮書，持續提到對台灣電力供應的穩定性感到憂心，2018年甚至直白要求蔡政府要確保能提供「持續、充足、價格穩定且有競爭力」的電力，還做了一份民調顯示，8成4的企業擔心會有缺電的問題。但蔡政府毫不在意。

電力供應有疑慮，如何奢談吸引外來投資？2017年台灣外資大減65%，2018年上半年再減20%；除了因看好風電產業的發展潛力而投入的外國風電業者，蔡政府捫心自問，執政以來吸引了多少大型的外來投資確實落地？連之前大吹法螺的臉書台灣資料中心及研發中心，目前也無下文。

至於風電業者的投資，台灣為什麼會開出遠高於國際行情的躉購電價，也讓不少人感到納悶，懷疑正是因為蔡政府廢核政策不變加上民意反空汙，因此不得不極度仰賴風電，讓風電在台灣變成了賣方市場，任人予取予求。

電力攸關經濟民生，大家都必須嚴格監督政府的作為，套句蔡英文說過的話，既然一次公投政府聽不到，那就用如同革命般的心情，進行第二次公投吧！（作者為資深媒體人）

(中國時報)