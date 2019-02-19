2019年02月19日 04:10 中國時報 陳冠安

自蔡英文上任後，因兩岸關係動盪，來台陸客從她就任前2015年的418萬人，驟降到2018年的269萬人，近150萬觀光客憑空消失，自然對國內觀光產業有相當大的衝擊。

但蔡總統元月在臉書上還自誇執政以來的觀光成就，包括：去年來台的外國旅客突破1100萬人次，是有史以來最多的一年；觀光客來源更平均了；中國旅客稍微減少，來自歐美、日韓、新南向國家的旅客則全面增加。但事實上，這所謂的3項觀光成就卻是活生生的3大謊言。

首先，來台旅客雖在2018年達到歷史新高的1106萬人次，不過對比蔡執政前2015年的1044萬人次，卻僅增加62萬人次，年成長約20萬人次。相較之下，馬政府則是從2007年的371萬人次，在卸任前的最後一個完整執政年增加673萬人次，其中包含286萬非陸客。總計每年平均增加84萬人次，是蔡政府的4倍。由此可知，蔡政府時期的觀光客成長其實是大幅趨緩的。

其次，旅客數增加卻不能掩蓋觀光外匯大幅萎縮的事實。2015年到2017年，觀光外匯從144億美元減少到123億美元，減幅達15%，約消失近600億台幣的觀光收入。而馬政府8年執政卻增加將近3000億台幣的觀光收入。

觀光外匯萎縮主因在於旅客停留夜數和每日消費的降低，2015年至2017年，前者從6.65夜減少到6.39夜，後者從208美元降低到179美元。不僅陸客的消費水準從每日227美元減少到184美元，新南向旅客每日消費更僅有152美元。

至於蔡英文說自由行增加，以及會使其均勻分布全台。但統計顯示，2017年時每百位觀光客有84位會造訪台北市、57位造訪新北市，與2015年相去不遠。然而其他地區的觀光人次卻大幅萎縮，3年之間，南投、高雄、屏東、花蓮、嘉義、台東分別萎縮29%、41%、48%、41%、49%、59%。

對比馬政府8年，分別讓上述縣市的觀光客成長1.9倍至12.9倍，蔡政府的政策反而讓觀光客更集中於北部，讓中、南、東部成為觀光重災區。

更有甚者，2018年國人出國數高達1664萬人，多於來台者558萬人，形成嚴重的觀光赤字，大量流失國內資金。蔡英文執政近3年此落差就增加約300萬人。

在九合一選舉後，地方縣市首長，包含民進黨的鄭文燦和黃偉哲都紛紛舉雙手歡迎陸客，但蔡政府在摧毀了台灣的觀光業後，還錯誤解讀數字，沾沾自喜，引以為政績，令人不禁感嘆，是不是2020年要再被選票教訓一次，蔡政府才肯謙卑地認錯。

（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)