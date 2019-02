跟著美女與野獸 浪漫一下

2019年02月19日 04:10 中國時報 趙靜瑜 /台北報導 /台北報導

《美女與野獸》動畫版電影勇奪奧斯卡兩大音樂獎項。(牛耳提供)

誰是目前獲得最多奧斯卡電影配樂獎的在世配樂家?答案正是擔任《美女與野獸》配樂的亞倫‧麥肯,至今已獲8座奧斯卡獎。1991年《美女與野獸》動畫版更為他拿下奧斯卡「最佳電影配樂」以及「最佳歌曲」兩大獎項。去年動畫版電影交響音樂會在洛杉磯首演造成轟動,今年將首度來台演出。

改編為百老匯音樂劇

麥肯說,「藝術家是傳遞情感的橋樑,我們塑造作品,我覺得很幸運我擁有這樣的工具,能寫出大家喜歡的音樂。」麥肯說,他其實只是一個喜歡練習鋼琴的孩子,「我發現寫歌創作是我大腦的強項,然後我就繼續這樣創作著,這些音樂對於人們有了影響,我受寵若驚。」

以《小美人魚》、《阿拉丁》等迪士尼動畫配樂晉身好萊塢傳奇作曲大師的亞倫‧麥肯今年正好70歲大壽,除了8座奧斯卡獎,他還拿過11座葛萊美獎以及7座金球獎,家中獎項金光閃閃。其中《小美人魚》、《美女與野獸》、《阿拉丁》和《鐘樓怪人》都分別由他改編為百老匯音樂劇版,一樣扣人心弦。

《美女與野獸》也是美國影史上首部榮獲奧斯卡金像獎「最佳影片」提名的動畫,配樂與歌曲則是由亞倫麥肯譜曲,最佳搭檔霍華艾許曼負責歌詞創作,《美女與野獸》可以說是兩人的顛峰代表作。

拿下最佳電影配樂

這張電影配樂在1991年總共獲得奧斯卡四項提名,除了入圍「最佳電影配樂」獎項外,〈Belle〉、〈Be Our Guest〉、〈Beauty And The Beast〉等三首歌曲也同時入圍「最佳電影歌曲」,最後拿下「最佳電影配樂」,並以同名歌曲獲得「最佳電影歌曲」殊榮,同時橫掃金球獎與葛萊美獎相關獎項。

牛耳藝術總監牛效華表示,電影交響音樂會不但有浩瀚的交響樂團擔任伴奏,還有電影本身的魅力,台灣至今也不曾缺席,「我們希望帶來的電影交響音樂會都是具有音樂深度搭配交響樂團現場演出,帶給影迷再一次重溫經典感動的力量。」

《美女與野獸》動畫版電影交響音樂會將於4月19日、21日演出,地點在台北國家音樂廳。

