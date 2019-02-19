金援戲劇團 鄭麗君遭轟有應媽

2019年02月19日 04:10 中國時報 李欣恬 、 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

全台唯一公立歌仔戲團「蘭陽戲劇團」預算補助問題持續延燒，綠營前朝文建會主委邱坤良在臉書上炮轟綠營現任文化部長鄭麗君是「有應媽」，批評她「用鈔票補錯誤的政策，治標不治本」，引發熱議。

蘭陽戲劇團年前預算1180萬遭刪，年後文化部長鄭麗君伸出援手，除了前瞻計畫經費200萬，文化部所屬的國立傳統藝術中心也要補助劇團今年度200萬的演出經費，此舉引發戲曲界兩極看法。

邱坤良直言，成立公立歌仔戲團，要有長期營運條件，「從戲曲生態考量，宜蘭經費不比台北、高雄等都會地區，可以做常態性的營運計畫。此外，蘭陽戲劇團倚靠縣議會給預算，經費年年遞減，無法做長遠規畫。」

邱坤良觀察，蘭陽戲劇團成立以來催生不少歌仔戲人才包括吳安琪、張孟逸等人，但卻因預算問題始終飄搖，「當年縣府重視歌仔戲最好的做法，是把資源用在扶植當時5、6個民間團隊，改善劇場條件、演出環境、培育人才等，但是這種做法需要時間，不是急功近利的政治人物感興趣的方式。」

戲劇學者也是蘭陽戲劇團創團副團長林茂賢則強調，團隊成立目的在於歌仔戲的傳承和推廣，肩負民間劇團做不到或不會做的事，包括校園、社區教學推廣、傳承本地歌仔、北管亂彈戲、樂譜整理到歌仔戲研究著作等至今都在作。」

劇曲專家江武昌表示，文化部該去瞭解近20年宜蘭當地團體的消長，「看看那些演藝環境因蘭陽戲劇團出現而受擠壓、不得不散團、消失的劇團和藝人。」江武昌表示，使用中央經費為宜蘭養團，並非長久之計。

文化部表示，文化

部補助蘭陽戲劇團的預算來自前瞻基礎建設計畫，不會排擠到部裡面推動傳統藝術傳承與發展的預算。傳藝中心宜蘭園區邀請各地團隊包括蘭陽來演出，一方面增加團隊展演機會，一方面藉以提升園區表演能量。

文化部也期盼宜蘭縣政府編列劇團營運所需基本經費，中央補助應以發揮歌仔戲傳統戲曲的文化保存、教育推廣、內容創新以及人才培育等公共性責任為主。

(中國時報)