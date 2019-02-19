太陽卡住了 教孩子適應同儕生活

2019年02月19日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

近年校園霸凌事件不斷，同儕之間要如何相處，如何面對個人與群體的衝突，製作人林奕君重推音樂劇《太陽卡住了》，說的正是每一個成長中的孩子都有可能會遇到的同儕適應問題。

林奕君說，如何面對個人與群體的衝突，釐清界線，尋找方法共處，「既像玩伴，又像是通往世界的橋樑，父母親扮演的角色非常重要。」

林奕君說，他的兒子從小就不怕黑，「我自己也認為，對黑的恐懼是大人給小孩的價值觀，兒子從大班開始就可以自己睡。」林奕君說，升上小學一年級之後，兒子忽然天天要她「陪睡」，「我了解之後才發現，小朋友不是真的怕黑，而是希望我可以陪他說話，我才恍然大悟，是我疏忽了孩子陪伴的需求，」

林奕君說，原來小朋友在幼稚園是孩子王，但升上小一後人際關係出了問題，內心很受挫，「這些當然必須小朋友自己去面對，但是父母親可以做為孩子心中最有力的後盾。」

《太陽卡住了》結合現場樂團與歌舞，舞台畫面互動活潑，最大特點是加入了大型手操偶設計，內部新增多處控制機關，強化操偶師與戲偶間緊密連結，並賦予身為戲偶表演靈魂人物的操偶師更多表演詮釋空間。全新打造的主角里歐，身高135公分，害羞的時候鬃毛會像花瓣般閉合，兼具手操偶靈活的優點與互動體驗。

音樂劇《太陽卡住了》將於3月9日演出兩場，地點在台中國家歌劇院中劇院。

(中國時報)