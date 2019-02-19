詩雅培訓零收入 未來10倍奉還父母

2019年02月19日 04:10 中國時報 許雅淳 專訪

AKB48 Team TP去年底發行首張單曲《勇往直前》頗受好評，不過她們的新潟姊妺團「NGT48」成員先前在日本遭2男襲擊，中止當時所有演出，AKB48 Team TP成員邱品涵、冼迪琦（小迪）、詩雅表示，有聽聞此事，她們現在特別注意安全，不會太晚獨自走在路上，隨身攜帶雨傘，小迪說：「我們回家前都會先拿好鑰匙，有尖銳物品可以自保。」

AKB48 Team TP已有很多死忠粉絲，隊長詩雅表示，歌迷會在公司樓下守候，她們外出買晚餐時，有些粉絲會在後面跟著她們，「歌迷都很熱情，現在也很習慣了，出門一定要化妝。」但她們被公司提醒盡量不要公布私人行程，如在臉書、IG發文打卡公開所在地時，盡量在已離開現場後再發文，比較安全。

小迪來台圓夢

來自香港的成員小迪今年20歲，高中畢業後就未繼續升學，她獨自來台圓夢，家人也很支持，她在台灣時常想念媽媽的味道，表示去年跨年時，突然有3天假期，因太思念家人，立刻訂機票回香港，笑說：「我臨時買機票超貴1萬5000元，爸爸幫我付。」

23歲的詩雅，目前休學全心投入工作，在培訓階段時，完全沒收入，家人最擔心她的未來，希望她重回大學讀書，但她堅定說：「之後隨時可以去讀書，這次機會放棄就沒了。」父母相信她的決定，轉變成支持她的粉絲，她也向父母承諾：「他們養我花費的錢，未來用10倍還給他們。」

AKB48 Team TP將於4月20日參加在台北國際會議中心舉辦的「SUPER BAND」團團轉演唱會，購票請洽寬宏售票系統及全省OK、萊爾富便利超商。

(中國時報)