12名成員禁吃甜食周周公開量體重

2019年02月19日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

AKB48 Team TP目前共有35名成員，去年開始接受所屬好言娛樂訓練，經過嚴格鍛鍊、密集培訓，內部評選後，選拔出12名成員錄製單曲，包括阿部瑪利亞、邱品涵、陳詩雅、冼迪琦、潘姿怡、張羽翎、曾詩羽、劉語晴、劉潔明與3名研究生林于馨、李孟純、劉曉晴。

據悉她們發新單曲都會經由評比來挑選成員，因此這12名團員皆不是專輯最後的成員名單，讓她們保有警惕之心，努力增加實力。

她們的亮麗外表、好身材得之不易，她們表示每周都要公開量體重、體脂，公司嚴格控管飲食，禁吃甜食、喝飲料等，希望她們正常吃三餐，不要為減肥而把身體搞壞。

她們約2個月進行1次評比，由好言娛樂經理陳子鴻、 AKB48日本顧問、專業唱跳老師等來評分，團員在社群媒體上的人氣也包含在內，她們每天在直播平台「浪Live」與粉絲互動，彼此拚人氣。

(中國時報)