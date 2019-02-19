阿倉護愛新女友不重蹈覆轍
「草屯囝仔」18日舉辦首張台語創作專輯《貓霧仔光》記者會，成員阿倉去年9月被爆讓女友墮胎後卻提出分手，並結交新歡TVBS新媒體娛樂記者劉佳佳，當時讓所屬混血兒娛樂老闆阿弟發怒，延後發片日期，阿倉昨表示現在與女友很穩定，2人交往4個月，大讚女友很體諒、相信他的一切，他承諾女友：「不會再發生以前那樣的事。」
談到去年爆出醜聞，阿倉坦言與現任女友曾為此爭吵，不過隨後合好，現在感情甜蜜，「穩定交往2年可以結婚。」他昨舉辦發片記者會，女友沒到場支持，他笑說：「她有叫我努力一點，我每天認真做歌。」至於他先前讓前女友墮胎，被問及目前是否有做好避孕措施？他表示：「有在戴，會保持戴套。」若女友未來不小心懷孕，他「會生下來」。
樞育力挺度低潮
「草屯囝仔」由阿倉與樞育組成，阿倉爆出桃色風波時，樞育總默默在一旁陪伴，兄弟情深，樞育已有穩定交往6年的圈外女友，但現在還在努力拚事業，不急結婚。
草屯囝仔去年跟玖壹壹團員洋蔥合作的單曲〈愛我你會死2018〉，引發許多回響，昨記者會上，老闆之一的洋蔥特地到場監督、支持，董事長樂團成員白董也獻上桃木劍、戀愛御守，幫他們斬桃花祈求一切順利。
(中國時報)
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