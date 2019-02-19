林志玲代言手遊變雅典娜女神
林志玲的「女神形象」深植人心，受邀擔任手遊代言人並化身為雅典娜女神，遊戲平台也以超高規格拍攝形象廣告，請來製作好萊塢電影《阿凡達》、《美國隊長》的特效團隊操刀，讓林志玲散發出女神光芒，該款遊戲改編自日本漫畫家車田正美的代表作《聖鬥士星矢》，林志玲表示最喜歡將角色就是「星矢」，自認和對方一樣擁有超強正義感。
自認和星矢一樣常有「燃燒小宇宙」的時刻，林志玲表示：「當我看到需要被幫助的人，就會瞬間堅強與充滿勇氣，想盡我此生擁有最大的能力，去幫助需要的人。」
林志玲欣賞該角色富有正義感，不畏任何困難越挫越勇，為了夢想與理想不顧一切的奮力向前衝，而且總是全心全意保護雅典娜女神。她也向來樂於公益，設立志玲姊姊慈善基金會，去年在香港獲頒愛心獎，承諾未來不會停下行善的腳步。
(中國時報)
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