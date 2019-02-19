光榮返鄉 盧廣仲8月登雄蛋
盧廣仲將於4月五度站上台北小巨蛋開唱，日前問他何時攻進高雄巨蛋，他當時表示場地還在規畫中，沒想到18日突傳好消息，他所屬的添翼創越工作室昨公布盧廣仲預計8月10、11日在高雄巨蛋舉辦演唱會，表示：「今年夏天盧廣仲將返回南部家鄉，計畫首度唱進高雄巨蛋！」消息一出已有歌迷準備搶票。
盧廣仲的外婆及媽媽都是高雄人，他從小在台南出生長大，此次南征頗有光榮返鄉意味。他去年以〈魚仔〉一曲風光入圍金曲獎4項大獎，名單公布當天剛好是他外婆告別式，他因在工作無法回台南，打電話跟媽媽報金曲喜訊，媽媽在電話那頭落淚，而他自己則是悲喜交雜；如今，與外婆感情深厚的盧廣仲，即將唱返高雄，對他而言想必意義非凡。
開唱屢屢送驚喜
盧廣仲2010年首次站上小巨蛋，便創下史上最早開唱紀錄，當天以馬拉松形式，從早上一路唱到晚上；細數他過去各種演唱驚奇，包括「早餐店搖滾演唱會」、「我愛吉他社」、「我愛男宿舍」、千人快閃GOGO舞、西門紅樓清晨演唱會等，令人好奇他這回攻蛋，準備什麼驚喜獻給歌迷？對此，添翼表示：「演唱會積極籌備中！歌單已經差不多了，亮點先保密，請大家期待。」
(中國時報)
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