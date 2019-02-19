李千那禾浩辰 改名後運轉
李千那、布魯斯（右）改名後，星途繼續旺。（資料照片）
雙胞胎組合By2日前宣布改名，姊姊原先名字是Miko白煒芬，妹妹Yumi白煒玲，兩人在西洋情人節這天透過微博宣布改了藝名，姊姊的中文藝名改為孫涵，妹妹的中文藝名改為孫雨，有粉絲不習慣兩人的新名字，大眾化、失去特色，頻追問為何要改名，但也有人表示不論兩人改什麼名字都支持。
By2上月與合作11年的老東家海蝶解除經紀約，如今又宣布改名，兩人的經紀人18日表示：「今年會發新專輯，到時候會跟大家說明為什麼改名字。」至於新專輯推出時間、是否來台宣傳？「發片時間目前不方便透露，是否到台灣宣傳要看宣傳計畫。」
禾浩辰電力加倍
近期改名藝人還有出道11年的李千那，她將原本的「娜」改為「那」，因為不想讓自己人生中有框架，所以和公司討論後，決定在自己生日當天公布，她還透露原本「李千娜」算命是大凶。李千那經紀人昨表示：「改了名字之後千那就更有自信，當一個藝人有自信之後，做什麼事情都會比較順。」
原藝名「布魯斯」的禾浩辰，2014年以電影處女作《等一個人咖啡》走紅，去年改名「禾浩辰」，主要是很多人反應布魯斯太像綽號，於是才想取一個真正的藝名。而改了新名字的他，加上矯正牙齒有成宛如換了一張臉，最近在偶像劇《你有念大學嗎？》中果然由裡到外讓人耳目一新，電力加倍。
(中國時報)
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