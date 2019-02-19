陳綺貞〈跳舞吧〉首獻肢體才華
陳綺貞為相隔5年推出的新專輯《沙發海》獻出許多「第一次」，繼上一波為同名主打歌MV首次執導演筒，挑戰在浴缸拍攝，另一首新歌〈跳舞吧〉更是她出道20年來的首支舞曲，她在MV裡大秀舞蹈，更創下4小時快速拍攝完成的紀錄，連導演都佩服陳綺貞肢體動作的才華。
〈跳舞吧〉是陳綺貞少見的電子歌曲，為了呈現歌詞的隨性自在感，導演特別安排她獨自跳舞，沒有任何指示就讓她隨著音樂節奏亂跳，她一下舉手一下甩頭，下一秒又盡情旋轉，盡情展現各種舞蹈動作，難得跳舞的陳綺貞，在拍攝現場玩性大開，邀所有工作人員陪她共舞，連導演也不放過，讓片場笑聲不斷。當天不少鏡頭都一次到位，4小時就拍完收工，創下她史上最快，也為新專輯再添新紀錄。
總以一貫哲學態度來解讀自己作品的陳綺貞，新歌〈跳舞吧〉傳達「從未嘗試才值得可惜」的獨特概念，希望大家在忙碌之餘，懂得為自己找到宣洩出口，偶而放鬆隨意亂跳，獲得喘息的機會。〈跳舞吧〉MV於20日首播。
(中國時報)
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