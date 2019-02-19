2019年02月19日 04:10 中國時報 林淑娟 ）

楊銘威與方志友結婚將滿4周年，為慶祝兒子Sunny滿周歲，日前全家一起拍攝全家福。女兒Mia一早就興奮不已，但開拍不久就前功盡棄，Mia與Sunny瞬間從小天使變身小惡魔，無論周圍的人如何哄騙都沒用，連婚紗店老闆娘賈永婕都親自上陣，在旁邊「吹泡泡」吸引小孩注意力，才得以快速拍攝完工。

上次拍攝全家福時Sunny還在方志友肚子裡，時隔一年，楊銘威笑說：「現在剛好兒子滿一歲比較好控制，還有老婆最近瘦身有成，希望留下最美的回憶。」

楊銘威愛女成痴，總是工作一結束就迅速換裝回家看Mia，他笑說：「出道以來跟這麼多演員合作過，我敢說沒人脫衣服比我還快。」每天為了快點回家見女兒一面，竟練就出這「特殊才藝」。

Sunny才1歲就是個14公斤的小壯娃，體重跟3歲的姊姊Mia一樣，而且不管什麼時候都只想要爸爸抱，上周楊銘威帶他們去動物園，Sunny全程像無尾熊一樣黏著他，他苦笑：「我常去打拳運動，連續抱2、3個小時不是問題，反倒是Mia最近上幼稚園交了新朋友變得獨立，讓我有點失落。」

(中國時報)