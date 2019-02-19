老蕭活見鬼 放利多收視飆

2019年02月19日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）首度跨界演出的電視劇公視影集《魂囚西門》，心理驚悚類型十分吸睛，16日首播後，收視持續攀升，第1、2集平均收視0.7、0.81，瞬間收視每分鐘最高達1.01，觀眾最愛看為鬼諮商的心理師老蕭見鬼，以及劇中謝盈萱被黑道男鬼附身大鬧珠寶店的片段，網友也大讚謝盈萱的演出「又要得獎啦」。

老蕭在首播當天邊看還邊上網跟粉絲討論，17日他出發前往米蘭工作6天，搭機前不忘在臉書粉絲專頁、IG都跟粉絲約定好「回來那天再一起繼續追《魂囚西門》好不？」並預先放送利多：「聽說追完《魂囚西門》的人有機會得到珍貴紀念禮物！呵呵！不騙！」他和經紀人Summer18日傍晚抵達米蘭，聽到收視收紅盤的好消息也覺得開心。

藍葦華教講髒話

謝盈萱去年以《誰先愛上他的》奪得金馬影后，她坦言，在此之前看完《魂囚西門》劇本，一度有想退縮的念頭，覺得應該完成不了導演要的高度，後來想通，若導演敢用她，她還有什麼不敢演。

她演繹被黑道男鬼附身的氣質珠寶店店長余秀淇，每場戲幾乎都在兩個角色中穿梭，角色跨度很大。除了對老蕭頻頻大飆髒話，一場狠踹潑辣貴婦的戲，「是沒看過壞人是不是？不知我鞋穿幾號嗎？穿8號美國尺寸啦！」台詞更是嗆辣。

謝盈萱笑說，為揣摩藍葦華飾演的黑道兄弟沈金發，她幾乎將藍過去作品都看過，模仿他的口氣、動作，她特別感謝藍葦華幫助她一起做功課，將台詞修成他會說的語氣，連劇中髒話都是藍葦華教的。

(中國時報)