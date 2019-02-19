王力宏：被模仿是最高稱讚
粉絲比對王力宏（上圖）和凱蒂佩芮（下圖）的MV，都有主角同床異夢的劇情。
王力宏2017年推出歌曲〈A.I.愛〉，而近日西洋歌曲天后凱蒂佩芮（Katy Perry）的新歌〈365〉MV，被指出有8個地方與〈A.I.愛〉雷同，包括主題一致、劇情內容及鏡位相似等，話題在網路迅速延燒，僅一天就登上微博熱搜前20名，多達1億人點閱，王力宏看了對方的MV後覺得新鮮，笑說：「被模仿是最高的稱讚。」
〈A.I.愛〉講的是人工智慧和道德與情感之間的爭議，MV中安排王力宏和機器人談戀愛；而凱蒂佩芮在〈365〉MV中飾演機器人，愛上主人但因短路而糾纏不休，被研究員拔掉電路放棄，在倒下那一霎那，凱蒂看到成排跟自己長相一模一樣的機器人等待遞補，而流淚「死不瞑目」的故事。
有粉絲整理2支MV的8個相似處，包括劇情一開始都從瑞士研究機構出發，也都出現跑車、男女生一起看悲傷電影哭泣、躺床上同床異夢等，但也有人認為將兩部MV對照太過牽強。
(中國時報)
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