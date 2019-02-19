犧牲色相男男吻吳政迪嘆錢難賺

2019年02月19日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

金鐘視帝吳政迪近日參與客家電視戲劇《日據時代的十種生存法則》演出，飾演一個終日以賺錢為人生目標的農夫，最常講的台詞「賺大錢」，剛好與高雄市長韓國瑜的選舉主張不謀而合。吳政迪劇中為賺錢甚至犧牲色相陪酒、假扮女人賣弄風情，還被王自強飾演的日本所長強吻，讓他直呼：「錢很難賺！」

提到陪所長喝酒、賣弄風情這段劇情，吳政迪笑說自己根本就是酒家女，在幾個大男人面前不但要裝女生俏皮模樣、還得摸自己的腿展現韻味，幸好他腿夠細，扮起女生有模有樣。至於導演林宏杰臨時加碼他被王自強親到，吳政迪笑說，雖然他們都覺得導演的想法很有趣，但實際拍完吻戲後，還是猛擦嘴巴直呼「不蘇胡」啊！

相較於劇中角色一直鑽營賺錢方式，物質欲望不高的吳政迪表示，他平常頂多花錢在看電影，三餐可以溫飽就好。至於藝人大多會經營副業、投資股市、房市擴展財源，他說自己財力不夠雄厚，沒有多餘本錢砸進去，更害怕投資之後有去無回，寧願乖乖存在銀行就好，等以後退休再考慮與另一半一起經營可以談心互動的「咖啡版」深夜食堂。

(中國時報)