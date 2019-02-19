陸元琪認愛5天就分手
袁惟仁。（資料照片）
袁惟仁前妻陸元琪日前才公開認愛，正與小11歲的電商新貴呂元鐘（Max）交往，不料認愛才5天，18日就驚爆Max早有正牌女友林小姐，林女自稱去年5月才為Max與前夫離婚，不料卻慘遭劈腿，前晚林女還痛苦到跳樓獲救。陸元琪昨透過簡訊認了和Max已經分手，退回原本的工作夥伴關係。曾經歷失婚打擊的她，這回快刀斬亂麻、火速切割。
陸元琪昨坦然表示「我會好好的」，她的經紀人則說，兩人本來就只是先進一步認識看看，既然男生還有其個人問題要處理，就先退回本來的單純合作夥伴關係，陸元琪的確有一點受傷，但調適得還好，畢竟兩人都是大人了，可以好好處理。
48歲的陸元琪與袁惟仁離婚3年，兩人所生的兒子袁義，原本力挺媽媽另覓第二春，稱Max為「Uncle」，還在臉書發文表達支持他：「我們之間在非常短的時間內就非常相信彼此，我相信uncle就是那位我在很多訪問中提到可以照顧我媽的人。」沒想到似乎事與願違，林女還爆料指出，Max根本不是億萬富翁，還負債兩千多萬。珍惜生命「安心專線」0800-788-995
(中國時報)
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